اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس

وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزار المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة.
وحثّ الفريق اليحيى، منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، مقدماً شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.
يأتي ذلك ضِمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وفق “أخبار 24”.