إطلاق “جودك يلبي” لتوفير ألف وحدة سكنية خلال الحجّ

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ماجد الحقيل، اليوم (الجمعة) حملة “جودك يلبي” عَبْر منصة جود الإسكان الهادفة لتوفير المسكن الملائم للأُسَر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.
وأعرب الحقيل عن شكره للداعمين والمساهمين لمنصة جود الإسكان وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن حملة “جودك يلبي” تأتي تأكيداً لدور مؤسسة سكن ومنصة جود الإسكان في تقديم دور ريادي في قطاع الإسكان التنموي وتوفير حلول سكنية مستدامة وتعزيز العطاء السكني.
من جانبه بيّن الأمين العامّ لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبدالعزيز الكريديس أن حملة “جودك يلبي” تهدف إلى توفير 1000 وحدة سكنية خلال موسم الحج عَبْر الإسهامات المجتمعية التي يقدمها كافة فئات المجتمع من الأفراد وكبار المانحين والشركاء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الكريديس أن المؤسسة تعمل على تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة نسبة تملُّك المواطنين للمسكن ورفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
وتأتي حملة “جودك يلبي” امتداداً للحملة السابقة في شهر رمضان المبارك “جود المناطق” التي حققت أكثر من 4,939 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في كافة مناطق المملكة.
يُذكر أن منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وَفْق آلية محكومة تضمن إيصال الإسهامات المجتمعية في الإسكان التنموي إلى مستحقيها.