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رياضة > الأهلي يُخطِّط لضمّ لاعب أتلتيكو مدريد
09/06/2024   9:57 م

الأهلي يُخطِّط لضمّ لاعب أتلتيكو مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول أحد لاعبي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن دائرة اهتمامات نادي الأهلي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “Todofichajes” الإسبانية، أن الأهلي يرغب في التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني ماركوس يورينتي.

وأوضحت، أن الأهلي كان يرغب في ضم اللاعب الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم ينجح.

وأشارت إلى أن الأهلي رصد مبلغاً بقيمة 25 مليون يورو، لحسم صفقة ضم لاعب أتلتيكو مدريد.

ومن جانبها، لا تريد إدارة النادي الإسباني أن يخسر خدمات اللاعب، إلا أن العرض يبدو مناسبًا للغاية. وفق “أخبار 24”.

الأهلي يُخطِّط لضمّ لاعب أتلتيكو مدريد

رياضة
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