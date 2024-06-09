موقف نجل أنشيلوتي من العمل في “روشن”

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول ديفيد أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، دائرة اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن فرانك تريمبولي، الوكيل الذي يدير أعمال كارلو أنشيلوتي، هو نفسه مَن يعمل لصالح نجله ديفيد.
وأوضح، أن نجل أنشيلوتي طالب وكيل أعماله، بعدم الاستماع إلى العروض التي حصل عليها من أجل العمل كمدير فني بمفرده، بدءًا من الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن ديفيد يلعب دورا بارزا، في نجاحات والده رفقة ريال مدريد، وحصد العديد من البطولات خلال المواسم الماضية.
ويملك ديفيد أنشيلوتي عروضا من الدوري السعودي، بالإضافة لوجود أنباء عن حصوله على عروض من إيفرتون وإشبيلية، وأندية أخرى إسبانية وإنجليزية وإيطالية. وفق “أخبار 24”.