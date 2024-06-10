حاجة نيجيرية تضع أول مولود بالحج

أنجبت حاجة نيجيرية، تبلغ من العمر 30 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، طفلاً أطلقت عليه “محمد”، ليصح بذلك أول مواليد الحج لهذا العام 1445 هـ.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه تم استقبال المريضة في طوارئ المستشفى، وهي حامل في الأسبوع الـ31، حيث كانت تعاني آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت الولادة الطبيعية، وهي تتمتع بصحة جيدة، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفلًا خديجًا بسبب ولادة مبكرة.
وبيّن التجمع أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال، ويستقبل سنويًّا في موسم الحج عددًا من حالات الولادة، التي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية. وفق “أخبار 24”.
بدورها أعربت الحاجة النيجيرية عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها.