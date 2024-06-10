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تعليم الخرج > الزايدي مديراً لإدارة تعليم الخرج
10/06/2024   6:52 م

الزايدي مديراً لإدارة تعليم الخرج

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صدر قرار  سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أ. د . نايف بن عابد الزارع بتكليف الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الخرج .

من جانبه، عبّر الزايدي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية ،معرباً عن شكره وتقديره لسعادة مدير  عام التعليم بمنطقة الرياض والقيادات التعليمية  بالوزارة .

وأضاف “أقدّر ما بذله أخي أ. د. خالد بن عبدالله العتيبي من جهود مباركة وأعمال متميزة حققت على إثرها الإدارة تميزاً نوعياً في مختلف الفعاليات والبرامج خلال فترة عمله مديراً لإدارة التعليم، وأُقدر لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم الخرج ما يبذلونه من جهود خيرة وعمل دؤوب كان ولا زال له الأثر الواضح في الارتقاء بالعمل التعليمي ..داعياً الله أن يوفق الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن.

الزايدي مديراً لإدارة تعليم الخرج

تعليم الخرج, جديد الخرج
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