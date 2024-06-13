النفط في صعود والدولار إلى هبوط

ارتفعت أسعار النفط مع نهاية المعاملات في ظل استمرار التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تزامن ذلك مع هبوط الدولار في الأسواق العالمية
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً بما يعادل 0.83 % إلى 82.60 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتاً أو حوالي 0.77 % لتبلغ 78.50 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5 % إلى 104.73 في أحدث التداولات بعد أن هبط في وقت سابق إلى 104.25، حيث جاء هذا التراجع بسبب تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لفترة وجيزة أدنى مستوياتها منذ الأول من أبريل عند 4.25 بالمائة.
وبددت أسعار الذهب مكاسب آخر جلسة لها بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2322.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد ارتفع 1% خلال اليوم، مدعوماً من تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين الضعيف على نحو مفاجئ. وفق “أخبار 24”.