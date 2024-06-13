تشيزني يريد النصر

أبدى الدولي البولندي “فويتشيك تشيزني” حارس مرمى يوفنتوس رغبته في الانتقال إلى نادي النصر الصيف المقبل، حسبما أفاد الصحفي الإيطالي الموثوق “فابريزيو رومانو”.
وأكد رومانو عبر حسابه على منصة X، الخميس، أن هناك أزمة في المفاوضات بين النصر ويوفنتوس بشأن صفقة تشيزني رغم تقدمها في الأيام الأخيرة.
وأضاف أن الحارس البولندي حريص على الانتقال إلى النصر لكنه ينتظر من النادي السعودي تذليل العقبات التي وضعها النادي الإيطالي والوصول إلى اتفاق بشأن اللاعب.
ويسعى نادي النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى الذي شهد العديد من الأزمات في الموسم المنقضي أثرت في نتائج الفريق، بدءًا من الإصابة الطويلة لحارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا وعدم استعادته مستواه، فضلًا عن إيقاف حارسه نواف العقيدي.
ويستعد تشيزني لقيادة منتخب بولندا في بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق غدًا الجمعة، علمًا بأن بولندا تحل في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا، هولندا والنمسا.
وفق “سبورت 24”.