مستشفى عالمي للمقيمين والعاملين بالبحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، مشروع إنشاء مستشفى “تيرتل باي”، الذي سيقدم رعاية صحية عالمية المستوى لمجتمع المقيمين والعاملين في الموقع، الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع على الواجهة البحرية.
وأكدت “البحر الأحمر الدولية” حصولها على موافقة وزارة الصحة على تصاميم مستشفى “تيرتل باي”، حيث يعد أول مشروع مُموَّل من صندوق الاستثمارات العامة يحصل على موافقة وزارة الصحة على تصاميمه المعمارية.
ومن المقرر أن تستقبل وجهة “البحر الأحمر” ما يقارب 300 ألف زائر سنوياً عند انتهاء المرحلة الأولى من المنتجعات في العام القادم، إضافة إلى 14 ألف موظف مع عوائلهم مقيمين في “تيرتل باي”، حيث سيستفيد جميع المقيمين من سهولة الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية ذات الجودة العالية.
وقال رئيس التطوير في “البحر الأحمر الدولية” نيكولاس كينغ، إن “الحصول على هذه الموافقة يعد مناسبة بالغة الأهمية لأعضاء فريقنا الذين عملوا بلا كلل، بهدف ضمان توفير رعاية صحية من الطراز الأول في وجهة البحر الأحمر”، مشيرا إلى اختيار شركة مقاولات محلية رائدة ولها خبرة واسعة لإنشاء المستشفى.
وأضاف أن أولويات “البحر الأحمر الدولية” هي صحة وعافية الضيوف والموظفين، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح مستشفى “تيرتل باي” في نهاية العام القادم.
وبدأت الأعمال الإنشائية في الموقع في شهر مارس الماضي، حيث تم إرساء عقد تشييد المشروع على إحدى الشركات المحلية، والتي فازت أيضاً بعقد في الوجهة الثانية لـ “البحر الأحمر الدولية”، وهي وجهة “أمالا”، فيما تم مؤخراً ترسية عقد المعدات الطبية للمستشفى على إحدى الشركات. وفق “أخبار 24”.
وسيوفر المستشفى الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والتي تشمل قسم طوارئ، وطب الأسرة، والأشعة، والدعم السريري، والرعاية الصحية الخاصة بالنساء، والخدمات الصيدلانية، إضافةً لتوفير غرفة معالجة بالأكسجين عالي الضغط كخدمة إضافية في قسم الطوارئ، حيث سيساعد على تقديم رعاية ذات مستوى عالمي في الموقع في حالات حوادث الغوص أو المغامرات البحرية.
وفي السياق ذاته؛ حصلت المخططات المعمارية للعيادة الطبية في مطار “البحر الأحمر الدولي” على موافقة وزارة الصحة، حيث شارفت أعمال بنائها على الانتهاء، والمتوقع تشغيلها بالكامل بحلول شهر ديسمبر من هذا العام.