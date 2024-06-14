خدمة المبيت تحتضن أطفال الحجاج بجوار الحرم

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة المبيت لأطفال الحجاج بمراكز رعاية الأطفال بجوار المسجد الحرام، بطاقة استيعابية بلغت 50 طفلاً، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة لأطفال الحجاج، ما يسمح للوالدين بأداء مناسكهما بطمأنينة وراحة بال.
وصُمم روتين يومي للأطفال في المبيت بمراجعة فريق استشاري متخصص في رعاية الطفل، يراعي فترات النوم والصلاة وصحة الطفل البدنية والنفسية، كما تم إعداد جدول تغذية صحي من قبل فريق متخصص بالتغذية والصحة، بما يراعي حرمة مكة المكرمة ومكانتها وهويتها الدينية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الطفل النمائية.
ويشتمل المركز على أنشطة وبرامج إثرائية تعكس هوية مكة المكرمة؛ بهدف ربط الطفل بهويته الدينية ومكانة مكة المكرمة لدى المسلمين، ويُمكّن المركز الوالدين من الاتصال بأطفالهما والتحدث معهما، ما يرفع من مستوى الأمان وجودة الخدمة ويبعث في نفوسهم الطمأنينة.
وتضم المراكز 3 مناطق مخصصة للفئات العمرية المختلفة: الأولى من سنة إلى ثلاث سنوات، والثانية من أربع إلى ست سنوات، والثالثة من سبع إلى عشر سنوات، كما يتوفر فريق عمل تم تدريبه على الأدلة والأنظمة التشغيلية والتقنية، بإشراف فريق متخصص من المستشارين في تصميم البرامج والأنشطة وتشغيل مراكز الطفولة. وفق “أخبار 24”.
كما تم تصميم مناطق اللعب والتعلم داخل المراكز بحيث تعكس الخصائص النمائية للأطفال، وتتضمن ألعابًا وقصصًا تربوية وتعليمية مرتبطة بالسيرة النبوية والمعالم الدينية لمكة المكرمة.
وتعمل المراكز على مدار 24 ساعة من تاريخ 3 ذي الحجة وحتى 14 ذي الحجة، وتستقبل الفتيات من عمر سنة إلى 10 سنوات، والأولاد من سنة إلى 8 سنوات.