تحذيرات من تحول “H5N1” إلى جائحة

حذّرت دراسة حديثة أجريت بالمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، من تحوّل فيروس إنفلونزا الطيور “H5N1” إلى جائحة عالمية، بعد تسببه في مقتل عشرات الملايين من الطيور وأكثر من 40 ألفًا من الكائنات البحرية، فضلاً عن تسجيل بعض الإصابات والوفيات بين البشر.
وأشارت الدراسة المنشورة بمجلة “BMJ” العلمية، إلى قلق متزايد بين خبراء الأمراض المعدية من قفزات الفيروس المستمرة بين البشر، على الرغم من انخفاض معدل الإصابات المرصودة مؤخراً.
وثبتت إصابة 3 أشخاص فقط في الولايات المتحدة بالفيروس منذ انتشاره المفاجئ بين الماشية، كما سجّلت أستراليا أول إصابة بالمرض لطفل يبلغ من العمر عامين، فضلاً عن تسجيل أول حالة وفاة لرجل مكسيكي يبلغ من العمر 59 عاماً. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن إنفلونزا الطيور عدوى فيروسية بسلالات من فيروسات الإنفلونزا التي تُصيبُ عادةً الطيور البرية والدواجن الأهلية، ولا ينتقل الفيروس إلى البشر إلا إذا تحورت المادة الجينية للفيروس.