الكهرباء: مكة والمشاعر سجلتا أحمالاً تاريخية غير مسبوقة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء SEC أن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سجلتا مجتمعةً أحمالاً قصوى تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ الحمل الأقصى في مدينة مكة 5361 ميجاوات، فيما وصلت الأحمال في مشعر عرفة إلى 454 ميجاوات وفي منى 343 ميجاوات، وذلك في ظل استقرار الخدمات الكهربائية واستمراريتها في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.
وهنأ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، القيادة بمناسبة إعلان نجاح موسم حج 1445 هـ، معرباً، عن سعادته بمساهمة الشركة في نجاح موسم الحج من خلال تقديم خدمة كهربائية موثوقة وذات جودة عالية في مكة والمشاعر المقدسة، وفي ظل تسجيل أحمال كهربائية تاريخية لحج عام 1445هـ .
وأكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم التوجيه والمتابعة المباشرة من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من بداية الاستعدادات المبكرة لموسم الحج والتي انطلقت مباشرةً بعد موسم الحج الماضي وامتدت حتى آخر أيام الحج، وكذلك التوجيهات والمتابعة من مجلس إدارة الشركة، وجهود أكثر من 2000 خبير من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة جاء بعد تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وضخ استثمارات تجاوزت قيمتها أكثر من 700 مليون ريال لتطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء؛ لضمان توفير خدمة كهربائية مستقرة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.