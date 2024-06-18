استهلاك 400 مليون سلعة تموينية خلال الحج

بلغ إجمالي حجم السلع التموينية التي أشرفت وزارة التجارة على تصعيدها إلى العاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1445 هجرية أكثر من 400 مليون سلعة تموينية.
وتصدرت السلع الأكثر استهلاكاً المرطبات بأكثر من 160 مليون عبوة ألبان وعصائر، تلتها عبوات مياه الشرب بأكثر من 147 مليون عبوة، جاءت بعد ذلك المخبوزات بأكثر من 84 مليون رغيف خبز، وأكثر من 11 مليون قالب ثلج.
وباشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة موسم حج هذا العام بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.
كما أشرفت على سلاسل الإمداد التمويني، بالإضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.
وفق “أخبار 24”.