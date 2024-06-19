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جديد المحليات > السديس لزائري المسجد النبوي: تحلوا بآداب المكان
20/06/2024   1:39 ص

السديس لزائري المسجد النبوي: تحلوا بآداب المكان

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حث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي على ضرورة التحلي بآداب زيارة المسجد النبوي.

ودعا السديس الزائرين إلى وجوب التعاون مع الجهات المعنية والمنظومة الأمنية بالمسجد النبوي، خاصة وأن رجال الأمن يبذلون جهوداً كبيرة في حفظ أمنهم وسلامتهم، وتهيئة الأجواء للتعبد.

وأضاف أن من نعمة شكر إتمام مناسك الحج في يسر وطمأنينة وأمن وأمان، اغتنام أوقات رحلة الحج المباركة ونفاحاتها الإيمانية بأداء الفرائض والاستزادة من نوافل الطاعات واستغلال الصلاة بمسجد النبي.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن منسوبي وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن الدينية، وإثراء تجربتهم وإنجاح رحلتهم الإيمانية، من خلال الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية ومكاتب إجابة السائلين وحلقات القرآن الكريم؛ وبرنامج توزيع الكتيبات والإهداءات والمبادرات النوعية والمناشط المثرية.

السديس لزائري المسجد النبوي: تحلوا بآداب المكان

جديد المحليات
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