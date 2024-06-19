454 ألف ذبيحة خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول إجمالي عدد مذبوحات الأضاحي في مسالخ جميع مناطق المملكة إلى 454.620 رأساً من الماشية خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1445هـ.
وأكدت الوزارة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد من المذبوحات حيث استقبلت مسالخها (183.717) رأساً من الماشية كان أعلاها في أول أيام العيد بـ (94.798) ذبيحة، تلتها مسالخ الرياض التي استقبلت (106.970) رأساً ثم المدينة المنورة بـ (39.428) رأساً في جميع مسالخها.
واستقبلت مسالخ المنطقة الشرقية (35.377) ذبيحة، ومسالخ القصيم (16.782)، وعسير (18.796)، وحائل (7.870)، وتبوك (5.967)، وجازان (14.480)، ونجران (5.405)، والحدود الشمالية (5.023)، والجوف (4.562)، والباحة (10.242) ذبيحة.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الفرق الفنية في فروع وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة والمكاتب التابعة لها تقوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك بجولات رقابية وتفتيشية مكثفة على جميع المسالخ المعتمدة في مناطق ومدن المملكة المختلفة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.