إنستجرام يضيف البث المباشر للأصدقاء المقربين

أضافت منصة “إنستجرام” خاصية البث المباشر مع الأصدقاء المقربين، بما يسمح للمستخدمين بالبث مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين في جلسة فيديو خاصة لن يتمكن من مشاهدتها إلا الأشخاص المدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك.
وبات من الممكن الآن البث للأصدقاء المقربين فقط، ودعوة الآخرين في قائمة الأصدقاء المقربين للمشاركة في استضافة البث أو الانضمام إليه.
وتهدف ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين إلى توفير طريقة أخرى لمستخدمي إنستجرام للتواصل في التطبيق، والحفاظ على المجتمع، ضمن مجموعات مترابطة.
كما تؤدي هذه الميزة إلى توسيع الجمهور ليشمل الأصدقاء المقربين، مع أنها في الأساس خيار فيديو مباشر للمجموعات الصغيرة، مما قد يساعد على تسهيل التواصل ضمن التطبيق. وفق “أخبار 24”.
وتستفيد ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين من فكرة Houseparty، وهو تطبيق شائع للدردشة المباشرة يسمح للمراهقين بالحفاظ على التواصل مع المجتمع، حتى عندما يكونون في المنزل.