نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > إنستجرام يضيف البث المباشر للأصدقاء المقربين
20/06/2024   11:06 ص

إنستجرام يضيف البث المباشر للأصدقاء المقربين

+ = -
41

أضافت منصة “إنستجرام” خاصية البث المباشر مع الأصدقاء المقربين، بما يسمح للمستخدمين بالبث مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين في جلسة فيديو خاصة لن يتمكن من مشاهدتها إلا الأشخاص المدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك.

وبات من الممكن الآن البث للأصدقاء المقربين فقط، ودعوة الآخرين في قائمة الأصدقاء المقربين للمشاركة في استضافة البث أو الانضمام إليه.

وتهدف ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين إلى توفير طريقة أخرى لمستخدمي إنستجرام للتواصل في التطبيق، والحفاظ على المجتمع، ضمن مجموعات مترابطة.

كما تؤدي هذه الميزة إلى توسيع الجمهور ليشمل الأصدقاء المقربين، مع أنها في الأساس خيار فيديو مباشر للمجموعات الصغيرة، مما قد يساعد على تسهيل التواصل ضمن التطبيق. وفق “أخبار 24”.

وتستفيد ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين من فكرة Houseparty، وهو تطبيق شائع للدردشة المباشرة يسمح للمراهقين بالحفاظ على التواصل مع المجتمع، حتى عندما يكونون في المنزل.

إنستجرام يضيف البث المباشر للأصدقاء المقربين

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885303566.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com