الحجاج يغادرون منافذ المملكة بعبارات الشكر

بدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة المملكة عبر عدة منافذ بينها منفذي حالة عمار بمنطقة تبوك والبطحاء في المنطقة الشرقية، وسط عبارات من الشكر والامتنان للمملكة على ما وجدوه من تسهيلات لإتمام مناسكهم.
ووفرت الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار كل الإمكانات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات مع تقديم خدمات جليلة ومتنوعة لهم.
كما جرى توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين والتي تبلغ (646,652) نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه.
وعبّر ضيوف الرحمن المغادرون عن شكرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة، خاصة سرعة إنهاء إجراءات الدخول والخروج وتوفير سبل الراحة لهم. وفق “أخبار 24”.
وكثفت الجهات المعنية من جهودها لخدمة الحجاج وتقديم كل التسهيلات لهم، وسط توفير منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة في مختلف المنافذ.