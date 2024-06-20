الشواطئ.. قبلة أهالي جازان في العيد

تتميز بأجوائها البحرية الجميلة وشعبها المُرجانية المتنوعة وشواطئها الحالمة وسواحلها البكر وإطلالاتها الساحرة على البحر الأحمر، إنها شواطئ جازان السياحية، التي تتمتع بجمال يستهوي محبي السباحة وصيد الأسماك والاستجمام.
وتجمع تلك الشواطئ بين روعة الطبيعة وسحر البحر، بالإضافة لما تتمتع به من مياه نقية ورمال بيضاء ناعمة وطبيعة خلابة، تجذب عددًا كبيرًا من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.
كما توفر شواطئ جازان أجواءً هادئة ومريحة للسباحة والاستجمام، ولاستكشاف الحياة البحرية المذهلة ومشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية، إضافة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة التي تضيف لمسة من المرح والإثارة للزوار.
وتشهد شواطئ منطقة جازان إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ومن أفضل هذه الشواطئ، شاطئ الشمالي والجنوبي وشاطئ المرجان بمدينة جيزان، وشاطئ محافظة بيش، وشاطئ مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، وشاطئ مركز الموسم التابع لمحافظة صامطة.
وفق “أخبار 24”.