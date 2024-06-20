“بوكينغ” تحذر من عمليات احتيال بالذكاء الاصطناعي

حذرت منصة حجوزات السفر الهولندية “بوكينغ”، من عمليات احتيال تُنفذ بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل على سرقة هوية المستخدمين ومعلوماتهم السرية.
وأكدت المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في المنصة، مارني ويلكينغ، لوكالة فرانس برس، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التصيد الاحتيالي، مشيرة إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم، الذي بقي طويلاً في منأى عن هذه العمليات، أصبح في الوقت الراهن هدفاً لها.
وأضافت أن هجمات التصيد الاحتيالي، زادت بنسبة تتراوح بين 500 – 900% في العام ونصف العام الأخيرين، في كل القطاعات مجتمعة، بكل أنحاء العالم.
ويقوم “التصيد الاحتيالي” على سرقة هوية المستخدِم أو معلوماته السرية، مثل رموز الوصول، والتفاصيل المصرفية، وغيرها، وذلك بواسطة الحيلة، عبر رابط موجود في رسالة إلكترونية يتلقاها. وفق “أخبار 24”.
وينتحل المحتالون صفة هيئات رسمية، كالمصارف، أو منصات التوصيل، أو السلطات الجمركية، ويحاكون نظام مصادقة؛ بهدف إقناع الضحية بزيارة الموقع الاحتيالي – الذي يشبه الموقع الأصلي – ومن ثم يبدأ في إعطاء معلوماته الشخصية للمحتالين.