النفط يتراجع بفعل توقُّعات أسعار الفائدة

انخفضت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة اليوم (الجمعة)، على خلفية توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في آسيا والولايات المتحدة، في حين حالَ انخفاض مخزونات النفط الأمريكية من تكبد المزيد من الخسائر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 11 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 81.20 دولار للبرميل.
وكانت بيانات أمريكية صدرت أمس (الخميس)، أظهرت أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف، حيث تثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفق “أخبار 24”.
فيما قالت إدارة معلومات الطاقة إن النفط تلقى دعما من بيانات حكومية صدرت (الخميس)، وأظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو إلى 457.1 مليون برميل.