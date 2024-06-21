الجدعان: نتطلع لاستكشاف مجالات جديدة مع سويسرا

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة لتعميق التعاون مع سويسرا، بما في ذلك مجال التأمين، إضافة إلى استكشاف الأسواق الجديدة وأفضل الممارسات في ذلك.
وأشار الجدعان، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة من الحوار المالي السعودي السويسري في مدينة زيورخ السويسرية، إلى أهمية تعزيز التعاون المستمر في مجال التقنية المالية؛ نظراً لعمق الخبرة والاستثمارات الكبيرة لدى كلا البلدين.
وشدد على أهمية هذا الحوار ومساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن سويسرا شريكٌ تجاري مهم للمملكة بأكثر من 100 شركة سويسرية على أراضيها.
بدورها أكدت وزيرة المالية نائبة رئيس الاتحاد السويسري المستشارة الفيدرالية كيلر سوتر، أهمية التعاون الدولي في القطاع المالي، خاصة أن التعاون في إطار المؤسسات المالية الدولية يلعب دوراً رئيساً في منع الأزمات المالية، موضحةً أن سويسرا تسهم بنشاط في ذلك بخبراتها وتستفيد من تعاونها مع المملكة في الهيئات المتعددة الأطراف. وفق “أخبار 24”.
وتضمن الحوار المالي الذي شارك فيه مسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة التأمين وبرنامج تطوير القطاع المالي وفنتك السعودية، نقاشات عن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق الاقتصاد الكلّي والتعاون الدولي متعدد الأطراف وتطورات القطاعات المالية لدى البلدين، بالإضافة إلى نظرة عامة على آخر التطورات في الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي والتأمين والتمويل المستدام.