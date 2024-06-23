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جديد المحليات > مغادرة 2.3 ألف حاج من ضيوف خادم الحرمين
23/06/2024   11:06 م

مغادرة 2.3 ألف حاج من ضيوف خادم الحرمين

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غادر أكثر من 2.3 ألف حاج وحاجة من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أراضي المملكة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وضمّت قائمة المغادرين حجاج البرنامج العام، وآخرين من فلسطين، وأسر التوائم السياميين، بعد أدائهم مناسك الفريضة المقدسة بيسر وطمأنينة، وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله.

وجرى إنهاء إجراءات الحجاج كافة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة للعودة إلى أوطانهم، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.

وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة، بعد أن مكّنتهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ونوهوا بما شاهدوه ولمسوه منذ وصولهم لأداء حجهم من كرم وخدمات ومشاريع عملاقة بالحرمين الشريفين، مقدمين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولكل من أسهم وشارك في هذا البرنامج العالمي النوعي. وفق “أخبار 24”.

وتواصل الوزارة استكمال إجراءات مغادرة ألف حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي.

مغادرة 2.3 ألف حاج من ضيوف خادم الحرمين

جديد المحليات
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