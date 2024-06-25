النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعاً طفيفاً، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب خلال الصيف.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس، خمسة سنتات، إلى 86.06 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.9% في تعاملات أمس (الاثنين).
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس، 6 سنتات إلى 81.69 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.1% في وقت سابق.
وارتفع كِلا الخامين القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.
والطلب على البنزين آخِذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس (الاثنين)، أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بما يصل إلى 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو.
ومع استمرار تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي على الحد من التضخم، فإن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي لزيادات الأسعار، يوم الجمعة سيعطي المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
ومن شأن تأخير خفض أسعار الفائدة أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
من جهة أُخرى تراجعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال خفض أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2327.52 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2339.90 دولار.
وهبط المعدن الأصفر أكثر من 1% يوم (الجمعة)، مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو وسط انتعاش في التوظيف. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم (الخميس)، بينما سيصدر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم (الجمعة).
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 999.70 دولار.
وزاد البلاديوم 1.5% إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في يوم (الجمعة).