تراجع إنفاق المستهلكين 41% خلال العيد

شهد الأسبوع الماضي تراجعاً ملحوظاًَ في الإنفاق على المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات والاتصالات والملابس والأحذية عبر نقاط البيع تراجع بنسبة 41 % بقيمة 6 مليارات ريال مقارنة بالفترة من 9 إلى 15 من الشهرة ذاته.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة 16 – 24 يونيو، 155.6 مليون عملية، بقيمة 8.34 مليار ريال بنسبة تراجع 41% مقابل 14 مليار ريال عن المدة من 9 إلى 15 يونيو.
وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما” في تقريره الأسبوعي لنقاط البيع أن الإنفاق على الملابس والأحذية بلغ 483 مليون ريال بنسبة تراجع 64%، ومواد التشييد والبناء 155 مليون ريال بتراجع 49%، والتعليم، 4.78 مليون ريال بنسبة تراجع 97%، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء 117 مليون ريال بتراجع 50%، ومحطات الوقود 695 مليون ريال بنسبة تراجع 21%.
وسجل الإنفاق على الفنادق 191 مليون ريال بتراجع 5.1%، والمنافع العامة 47.8 مليون ريال بنسبة تراجع 45%، والمجوهرات 166.6 مليون ريال بنسبة تراجع 50.6%، والترفيه والثقافة 211 مليون ريال بتراجع 39%، والمطاعم والمقاهي أكثر من 1.610 مليار بتراجع بنسبة 20%، والأطعمة والمشروبات 1.3 مليار ريال بتراجع 32%، والاتصالات بقيمة 62 مليون ريال ونسبة تراجع تصل إلى 50.7%، وفي النقل 309 ملايين ريال بنسبة تراجع 59%.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 44 مليون عملية بقيمة 2.4 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7 ملايين عملية بقيمة 44 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.9 مليون عملية بقيمة 360 مليون ريال، وفي الدمام 5 ملايين عملية بقيمة 367 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.