إقفال طرح يونيو من الصكوك المحلية بـ4.4 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.414 مليار ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.6 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
وبلغت الشريحة الثانية 53 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.761 مليار لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي. وفق “أخبار 24”.