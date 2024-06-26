استمرار الحرارة الشديدة بالشرقية والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، أن يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.
وذكر المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ونصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.