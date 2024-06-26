النفط يرتفع رغم قفزة مفاجئة بالمخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم (الأربعاء)، على الرغم من قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، وجاء الارتفاع مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بسحب المخزونات في نهاية المطاف خلال موسم ذروة الطلب في الربع الثالث.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 85.41 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 81.26 دولار للبرميل.
ونقلت مصادر مطلعة في السوق عن معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو. وتوقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية عن مخزونات النفط والوقود في وقت لاحق اليوم.
وفي سياق آخر، استقرت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تتيح مزيدا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.
وثبت الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية (الأونصة). كما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 2331.30 دولار.
وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة غدا (الخميس)، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بوصفه لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 28.94 دولار، وزاد البلاتين 0.8% إلى 989.70 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.5% إلى 943.49 دولار.