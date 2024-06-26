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جديد المحليات > “تاسي” يتراجع وسهم أرامكو يرتفع
26/06/2024   10:59 م

“تاسي” يتراجع وسهم أرامكو يرتفع

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تراجع مؤشر السوق بنهاية جلسة اليوم (الأربعاء)، بنسبة 0.6% عند 11656 نقطة (- 74 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.

وأنهى سهم مصرف الراجحي على تراجع بنسبة 1% عند 81.10 ريال، فيما هبط سهم أكوا باور، بأكثر من 3% عند 344.20 ريال.

كما تراجعت أسهم مصرف الإنماء، ومعادن، والأبحاث والإعلام، وسابك، وسليمان الحبيب، وسابك للمغذيات، بنسب تراوح بين 1 و4%. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو، بأقل من 1% عند 27.70 ريال، وصعد سهم مياهنا، بنسبة 9% عند 24.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، وبقيمة قاربت 300 مليون ريال.

وسجل سهم تكافل الراجحي، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 189 ريالاً ( 5 %)، وسط تداولات تجاوزت مليون سهم.

“تاسي” يتراجع وسهم أرامكو يرتفع

جديد المحليات
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