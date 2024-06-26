وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة، اتفاقيات شراء الطاقة لـ 3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تبلغ سعتها الإجمالية 5,500 ميغاواط.
وتشمل الاتفاقية مشروعين بمنطقة مكة المكرمة، وهما مشروع حضن بسعة 2000 ميغاواط، وبتكلفةٍ لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتاً لكل كيلوواط – ساعة (5.95356 هللة لكل كيلوواط – ساعة), ومشروع المويه، بسعة 2000 ميغاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتاً لكل كيلوواط – ساعة (6.03194 هللة لكل كيلوواط – ساعة).
وتتضمّن أيضاً مشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1,500 ميغاواط، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتاً لكل كيلوواط – ساعة (6.27334 هللة لكل كيلوواط – ساعة).
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث جرى التوقيع مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وأرسى البرنامج الوطني للطاقة المتجددة حتى الآن. 21 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواط، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاواط تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاواط تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاواط في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.
كما جرى طرح 6 مشروعات أخرى منذ بداية عام 2024م حتى اليوم، تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاواط، كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.
ويُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويًا، ابتداءً من هذا العام؛ 2024م، مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواط، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار عمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.