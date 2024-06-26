فعاليات موسم جدة.. ترفيه وثقافة وتراث

تنطلق فعاليات موسم جدة 2024 بحلته الجديدة تحت شعار “من جديد” غداً (الخميس)، ليقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتميزة التي يجري تقديم بعضها لأول مرة في المملكة.
وبهذه المناسبة، أطلق موسم جدة 2024 كتيباً تشويقياً خاصاً بروزنامة فعاليات الموسم ومناطقه الترفيهية، ليُسهّل للزوار التعرف على موقع الفعاليات ومواعيد إقامتها؛ إلى جانب تقديم تفاصيل موسعة عن طبيعة العروض ونبذة تعريفية عنها.
وتضمن الكتيب وصفاً لما ستتضمنه المناطق المختلفة من برامج، وعلى رأسها “سيتي ووك”، التي تضم ثماني مناطق فرعية تشمل مدينة مترو بوليتان، ومدينة بابلي لاند، ومدينة ليالي القاهرة، ومدينة الصين، وفن لاند، والحديقة، وقرية الرعب، ووندر وول.
وتضم “سيتي ووك” مجموعة من المغامرات المتنوعة والمتاجر والمطاعم التي تناسب كل عائلة، كما تضم “ميترو بوليتان سيتي”، وهي مدينة خيالية من عوالم أفلام الكرتون بمبانٍ رهيبة مليئة بالسحر والمتعة، بينما تعد “ببلي لاند”، المنطقة المحدثة الأكثر انتعاشاً هذا الصيف بألعاب مائية حماسية مثل “بيج ويڤز”، و”ويڤ سوينقر”، و”بمبر كارز”، و”لوج فلوم”.
أما ليالي القاهرة، فهي تجسيد للثقافة المصرية عبر أشهر المطاعم والمنتجات والفعاليات والعروض المسرحية، بينما تخصص “فن لاند”، للعوائل والأطفال وتحتوي على تجارب متنوعة وألعاب ومتاجر للتسوق، بينما تتميز “جاردن” وهي حديقة “السيتي ووك” بجلسات ساحرة تقع بين الأنهار، مما يتيح للزوار الاسترخاء والاستمتاع بنزهة مريحة.
وتعود “قرية الرعب” بثلاث تجارب مرعبة تفاعلية، إذ إنه بمجرد الدخول إلى المنطقة تشعر بالخوف يلاحقك في متاهات وبيوت رعب وأجواء مخيفة بآخر وأحدث التقنيات تجمع بين الخوف والمغامرة في مدينة مهجورة مرعبة.
ويضم الموسم أيضاً مجموعة من التجارب الشيقة مثل تجربة “عالم باربي”، التي تجذب الفتيات بكل الأعمار في بيت أحلام باربي الضخم وعالمها الوردي الجميل، من خلال ملعب تزلج باربي أو حلبة الرقص التفاعلية، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصور الرائعة في أكشاك التصوير.
أما تجربة “عالم بلبي”، ففيها لا تنتهي المغامرة في عالم عجائب بلبي المليء بالمفاجآت لعالم بأربع مناطق رهيبة تفاعلية، حيث تأخذ الأطفال في رحلة من الاستكشاف والتعلم، حيث تعد فرصتهم لتعلم معلومات جديدة وإشباع فضولهم بمواضيع وظواهر طبيعية مبهرة في مناطق نادي بلبي، وتحت البحر، والديناصورات والفضاء.
كما تعود تجربة “سلايم”، محبوبة الأطفال، وهو الاختراع الأكثر متعة بمنطقة تفاعلية مخصصة يستطيع خلالها الأطفال تعلم كيف يصنعون السلايم بطريقتهم الخاصة ويضيفون لمستهم الشخصية وإبداعهم وكل محطة سيكون فيها أنواع مختلفة من السلايم بحيث يختارون من بينها ويستمتعون بها.
ولا يمكن إغفال “لعبة السهام” والتي فيها متعة وإثارة كبيرة في منطقة رمي السهام وهي مساحة مليئة بالتنافس في مضمار بعوائق هوائية وأهداف كثيرة منتشرة داخل المضمار، علاوة على منطقة الرعب الجديدة “عرين القراصنة”.
ومن المناطق التي تقدم تجربة إثرائية مميزة خلال الموسم، منطقة جدة التاريخية حيث تكشف هذه المنطقة، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عن تراث إنساني في التاريخ، إذ قاومت أســواره العوامل التاريخية بثماني بوابات تشتهر بقصصها التاريخيــة، إلى جانب العديد مــن المناطق الأثريــة التي تبرز تصاميمها المميزة التي تعكــس قصص الماضي العريق والأســواق التاريخية.
وتتضمــن الفعاليات المنوعة والمطاعم المميزة بمنطقة جدة التاريخية تجارب غنية تأخذك في رحلة عبر نكهات الماضي والحاضر، حيث يهدف برنامج جدة التاريخية إلى صون وحفظ التراث الثقافي والعمراني في المنطقة وتحسين جودة الخدمات لإثراء تجربة الزوار وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية، سعياً مع رؤية السعودية 2030.
فيما ستُقدم منطقة “Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story “، التي تُقام لأول مرة في المملكة، مزيجًا من الألعاب والعروض الترفيهية، التي تُعَدّ مرفقاً عائلياً بامتياز، يجمع أكثر القصص والشخصيات شُهرةً في العالم تحت سقف واحد.
وبالإضافة إلى ما تقدمه المناطق، يمكن للزائر الاستمتاع بتجربة مميزة بأشهر المطاعم والمقاهي والأسواق بجدة حيث الأنشطة المتنوعة التي تشهدها إضافة إلى الليالي الماتعة لأبرز الشعراء والعروض المسرحية التي ستقام للمرة الأولى بجدة.
كما سيتم تنظيم تقديم مسرحيات وحفلات عالمية وعربية متنوعة على مدار الموسـم، تقدم تجارب ترفيهية استثنائية تجذب الجماهير من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم تقديم الحفلات العالمية بالتعاون مع مدل بيســت، والعربية بالتعاون مع بنش مارك ويحييها أشهر مطربي الخليج والعرب. وفق “أخبار 24”.
أيضا فإن زوار الموسم على موعــد مع الثقافــة والترفيه في مهرجان حفلات الجاليــات في مدينة جدة، الذي يســتهدف مجتمعات الهند، باكســتان، بنغلاديش، سريلانكا، الفلبين، إندونيســيا، ونيبال، حيث يضم أشهر المطربين وفرق الرقص لكل منطقة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة.