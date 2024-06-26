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26/06/2024   10:58 م

جوجل يعود لـ”شريط الصفحات” لعرض نتائج البحث

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استقر محرك البحث الأشهر عالميًا “جوجل”، على إدخال تعديلات على طريقة عرض نتائج البحث لمتصفحي الويب، وتحديدًا إلغاء خاصية “Continuous Scroll”، التي تقوم بتحميل المزيد من النتائج عندما يذهب المستخدمون إلى ما بعد الصفحة الأولى من النتائج.

وأعاد “جوجل”، اعتبارًا من 25 يونيو، عرض نتائج البحث في صورة “شريط الصفحات” أسفل الصفحة الأولى، وهي الطريقة التي كانت مستخدمة في السابق.

وعزا محرك البحث الأشهر في العالم، العودة إلى هذه الطريقة، إلى عدم استخدام المتصفحين للنتائج الإضافية التي يتم تحميلها من خلال التمرير المستمر إلى الأسفل. وفق “أخبار 24”.

وأشار “جوجل” إلى أن العرض بطريقة “Continuous Scroll” لم يحظَ بقبول واسع لدى مستخدمي المتصفح الشهير، فضلًا عن أن النتائج الإضافية التي يتم تحميلها لم تؤدِّ إلى زيادة رضاهم عن الخدمة بشكل عام.

جوجل يعود لـ”شريط الصفحات” لعرض نتائج البحث

مال وأعمال
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