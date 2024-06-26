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جديد المحليات > تغيير خواص الخضر والفواكه يفقدها فوائدها
26/06/2024   10:58 م

تغيير خواص الخضر والفواكه يفقدها فوائدها

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كشفت دراسة حديثة، أن معالجة الأطعمة النباتية، على نحو يغير خواصها الطبيعية، يمكن أن تفقدها قيمتها الغذائية الإيجابية المفيدة لصحة الإنسان.

وأوضحت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية، أن تناول الأطعمة النباتية المعالجة يضر بصحة الإنسان على المدى الطويل، على عكس الحالة الطبيعية للخضار والفاكهة، والتي لها أثر إيجابي على صحة القلب.

وقالت فرناندا راوبر، المؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، إن النكهات الاصطناعية والمكثفة لهذه الأطعمة يمكن أن تؤدي بالناس إلى إدمانها، مما يجعل من الصعب عليهم تقدير النكهات الطبيعية للأطعمة الحقيقية مثل الفواكه والخضراوات. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الدراسة إلى أن معالجة الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات بشكل بسيط، أي تنظيفها وتقطيعها وتعبئتها وتقديمها كما هي موجودة في الطبيعة، يكون لها تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

تغيير خواص الخضر والفواكه يفقدها فوائدها

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