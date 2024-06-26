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26/06/2024   10:58 م

“ChatGPT” يصل رسمياً لأجهزة “ماك”

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أطلقت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي، نسخة سطح المكتب من تطبيق “ChatGPT” المخصصة لأجهزة الحاسب التي تعمل بنظام macOS.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، أن الشركة أطلقت النسخة رسمياً لجميع المستخدمين، مشيرةً إلى أنها مدعومة بالنموذج الجديد GPT-4o الذي يتيح إرسال الاستفسارات عبر الإدخال النصي أو الصوتي.

ويتيح التطبيق الجديد بدء محادثة مؤقتة، وإدارة مزايا الذاكرة والمحادثات المؤرشفة، وتصدير المحادثات وتغيير حجم النص، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المحادثات السابقة مع ChatGPT. وفق “أخبار 24”.

كما يسمح لكافة المستخدمين، بتحميل الملفات أو الصور أو لقطات الشاشة، وتحديد جزء من النص في مستند، وكتابة التعليمات والأكواد، وغيرها من المزايا التي يقدمها تطبيق الهاتف.

“ChatGPT” يصل رسمياً لأجهزة “ماك”

مال وأعمال
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