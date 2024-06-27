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جديد المحليات > بأمر الملك.. ترقية وتعيين 154 قاضياً بالعدل
27/06/2024   1:47 م

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 154 قاضياً بالعدل

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية وتعيين 154 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل. وفق “أخبار 24”.

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 154 قاضياً بالعدل

جديد المحليات
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