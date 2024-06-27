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جديد المحليات > سيدتان بمجلس إدارة “دارة الملك عبدالعزيز”
27/06/2024   1:48 م

سيدتان بمجلس إدارة “دارة الملك عبدالعزيز”

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صدرت الموافقة الملكية على التشكيل الجديد لأعضاء مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، والذي بات يضم 4 جهات ووزارات، بالإضافة إلى 8 شخصيات ممن لهم خبرة في مجال عمل الدارة بينهم سيدتان.

وبحسب الموافقة؛ فإن الجهات الحكومية المشاركة في عضوية مجلس إدارة الدارة؛ هي مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ووزارتا الثقافة والتعليم.

كما ضمت قائمة أعضاء مجلس إدارة الدارة 8 شخصيات من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة، لمدة 3 سنوات، وهم الدكتور فهد بن عبد الله السماري، والدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتورة نورة بنت عبد الرحمن بن يوسف، ومحمد بن سليمان العجاجي، ومساعد بن ناصر البراك، وحمود بن بداح المريحي، وهاني بن مقبل المقبل. وفق “أخبار 24”.

ووفق نظام الدارة، فإن مجلس إدارتها يضم أيضا رئيس مجلس إدارة يُعين بأمر ملكي، وهو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيسا تنفيذيا، وهو تركي بن محمد الشويعر.

سيدتان بمجلس إدارة “دارة الملك عبدالعزيز”

جديد المحليات
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