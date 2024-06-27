مهرجان العسل.. تسوق وتوعية في تبوك

تنوعت فعاليات مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثاني بمنطقة تبوك الذي يستمر 5 أيام، لتشمل العديد من الأنشطة التجارية والتوعوية.
ويضم المهرجان الذي يشارك فيه ما يزيد عن 30 مزارعاً ونحَّالاً، جملة من المنتجات الزراعية التي تمتاز بها المنطقة كالتمور وزيت الزيتون والعسل؛ كما يضم العديد من الأجنحة والمعارض، والأركان الإرشادية والتوعوية المصاحبة؛ بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع.
ويهدف المهرجان إلى فتح قنوات تسويقية للمشاركين لتسويق منتجاتهم في المنطقة والمناطق الأخرى، في ظل الدعم غير المحدود من قبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين والنحالين.
وفق “أخبار 24”.