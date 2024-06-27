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جديد المحليات > النفط ينتعش فوق 85 دولاراً
27/06/2024   1:44 م

النفط ينتعش فوق 85 دولاراً

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واصلت أسعار النفط، الصعود عند التسوية مع نهاية المعاملات، وسط قلق بين المُستثمرين تجاه تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.3 % إلى 85.25 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 80.90 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت في وقت سابق من الجلسة، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. وفق “أخبار 24”.

ويشعر تجار النفط بقلق من ضعف استهلاك البنزين في الولايات المتحدة أثناء ذروة موسم القيادة الصيفي في البلاد.

النفط ينتعش فوق 85 دولاراً

جديد المحليات
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