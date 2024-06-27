“تاسي” ينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 11730 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.
وتصدر سهم تالكو، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 52.40 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ4 ملايين سهم وبقيمة 200 مليون ريال، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 81.50 ريال.
وصعد سهم مجموعة تداول، بأكثر من 1% عند 249.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6 % من “دي إم إي” القابضة.
كما أنهت أسهم مياهنا، ورسن، وسماسكو، وأسواق المزرعة، ومجموعة صافولا، وسلوشنز، والخزف السعودي، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و9 %. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، أغلق سهم أسمنت تبوك، عند 12.26 ريال على تراجع بنسبة 2%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.