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جديد المحليات > “تاسي” ينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع
27/06/2024   4:27 م

“تاسي” ينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

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أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 11730 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.

وتصدر سهم تالكو، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 52.40 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ4 ملايين سهم وبقيمة 200 مليون ريال، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 81.50 ريال.

وصعد سهم مجموعة تداول، بأكثر من 1% عند 249.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت إتمام صفقة الاستحواذ على 32.6 % من “دي إم إي” القابضة.

كما أنهت أسهم مياهنا، ورسن، وسماسكو، وأسواق المزرعة، ومجموعة صافولا، وسلوشنز، والخزف السعودي، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و9 %. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، أغلق سهم أسمنت تبوك، عند 12.26 ريال على تراجع بنسبة 2%، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

“تاسي” ينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع

جديد المحليات
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