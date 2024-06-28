“أرامكو” تستحوذ على 10% بمشروع للمحركات الحرارية

كشفت مصادر مطلعة، عن عزم شركة “أرامكو” السعودية الاستحواذ على حصة 10% في مشروع مشترك للمحركات الحرارية بين شركتي “رينو” الفرنسية و”جيلي” الصينية.
وأوضحت بحسب ما نقلت “رويترز” أن عملية الاستحواذ تخص شركة “هورس باورترين” للمحركات الحرارية، بهدف تعزيز الأعمال التجارية التي تزود شركات صناعة السيارات العريقة بالإمدادات، مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.
وأضافت بأن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، كانت أوردت تقريراً عن عملية الاستحواذ، مشيرةً إلى مصادر أخرى أكدت وجود مناقشات لتوقيع اتفاقية استحواذ على حصة 20% من أعمال “هورس باورترين”. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “أرامكو” تهتم بأنواع عديدة من المحركات ضمن خطتها لتطوير تقنيات مبتكرة لمحركات الاحتراق المتقدمة، ومنها محركات الاشتعال بضغط البنزين، ومحركات المكابس المتقابلة، ومحركات البنزين ذات الاحتراق المخفف وضغط الأسطوانات المعزز.