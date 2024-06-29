3 أندية في “روشن” تتنافس لضم نجم سويسرا

كشفت تقارير إعلامية عن دخول لاعب منتخب سويسرا ريكاردو رودريغيز دائرة اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر منصة إكس، أن هناك 3 أندية في دوري روشن تسعى للحصول على خدمات لاعب منتخب سويسرا.
وأشار إلى أن رودريغيز بات لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع تورينو الإيطالي، هذا الأسبوع، وغياب نية التجديد معه.
وخاض ريكاردو رودريغيز 3 مباريات مع منتخب بلاده في يورو 2024 حتى الآن، ويستعد للمشاركة أمام منتخب إيطاليا في دور الـ16. وفق “أخبار 24”.