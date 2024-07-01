بكالوريوس للإنتاج الموسيقي بجامعة نورة

طرحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 4 برامج أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس في عددٍ من كليات الجامعة للعام الدراسي المقبل 1446هـ، بينها برنامجا بكالوريوس في (الإنتاج المسرحي) و(الإنتاج الموسيقي والصوتيات) تقدمهما كلية التصاميم والفنون، فيما تُتيح كلية العلوم برنامجي بكالوريوس في (الرياضيات الإكتوارية والمالية)، و(علوم وهندسة المواد- برنامج بيني مع كلية الهندسة).
وبالتعاون مع أكاديمية أبل (Apple Academy) ستستحدث الكلية التطبيقية مسار تدريبٍ تعاوني مكثف (COOP track)، ضمن الخطة الدراسية لبرنامج دبلوم البرمجة، وذلك بعد اجتياز الطالبات السنة الأولى من البرنامج.
وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة فرح بنت منصور العسكر، أنَّ البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الدراسي المُقبل 1446هـ، تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز مخرجاتها التنافسية، من خلال استشراف احتياجات سوق العمل، ومواءمة متطلَّباته مع عملية استحداث وطرح البرامج الأكاديمية، وصولًا إلى رفع الكفاءة المهنية للطالبات، مؤكدةً على ثراء الخطة الدراسية للبرامج، وتنوع أنظمة الدراسة فيها، بما يمنح الطالبة مرونة الالتحاق، والحصول على الدرجة العلمية.
وتندرج البرامج الأكاديمية ضمن الخطة الخمسية للجامعة لتطوير واستحداث البرامج للعام الجامعي المقبل 1446 هـ، مشتملةً على مزايا دراسية عدة، من بينها وجود نقاط خروج مبكر (نظام سيجما) في بعض البرامج، تؤهل الطالبات للانخراط المبكر في سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
ودعت الجامعة للتسجيل في هذه البرامج من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للعام 1446هـ، وزيارة موقعها الرسمي للاطلاع على كافة البرامج للعام الدراسي المقبل.