السواحة يناقش مع مسؤولين أمريكيين تعزيز الاقتصاد الرقمي

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مع عدد من المسؤولين في البيت الأبيض توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الابتكار، وتطوير صناعة الفضاء في المملكة.
والتقى “السواحة” خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة آن نويبرغر، بهدف مناقشة تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN RAN.
كما ناقش مع المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوكشتاين، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، تعزيز التعاون في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.
واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مدير مجلس الفضاء الوطني شيراج باريك، لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، وتعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى تأهيل وتنمية المواهب الوطنية.
كما بحث مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع نمو التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، وتوسيع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الصديقين. وفق “أخبار 24”.
حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.