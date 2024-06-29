ماريجا يعود إلى دوري روشن

بات الدولي المالي موسى ماريجا، لاعب الهلال السابق، قريبًا من العودة إلى دوري روشن السعودي في موسمه المقبل.
وكان الهلال قد أعلن رحيل ماريجا في الصيف الماضي، قبل أن يخوض اللاعب تجربة لمدة موسم واحد مع الشارقة الإماراتي.
وقال الصحفي الموثوق به في أخبار سوق الانتقالات “رودي جاليتي”، عبر حسابه بـ “إكس”، إن أحد أندية صندوق الاسثمارات العامة يضع الرتوش الأخيرة للحصول على خدمات ماريجا في صفقة انتقال حر.
وأشار “جاليتي” إلى عودة ماريجا لدوري روشن السعودي واستقراره على النادي الذي سيدافع عن قميصه في الموسم الكروي الجديد. وفق “سبورت 24”.
وساهم المالي ماريجا في 32 هدفًا بقميص الهلال خلال موسمين.