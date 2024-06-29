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رياضة > فنربخشة يستهدف ضم ماكسيمان من الأهلي
30/06/2024   12:51 ص

فنربخشة يستهدف ضم ماكسيمان من الأهلي

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على ما يبدو فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، يرصد بعين الخبير عددا من نجوم دوري روشن السعودي، من أجل المطالبة بالتعاقد معهم.

وذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي فنربخشة التركي يستهدف التعاقد مع الفرنسي آلان ماكسيمان، المحترف في صفوف الأهلي.

وقال الصحفي التركي “سيركان حمزة أوجلو” الموثوق به في سوق الانتقالات إن فنربخشة يريد التعاقد مع ماكسيمان جناح الأهلي.

وأضاف أن النادي التركي استفسر من إدارة الأهلي حول إمكانية الحصول على خدمات اللاعب من عدمها.

وانضم ماكسيمان لصفوف الأهلي قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي في الصيف الماضي، ونجح خلال أول مواسمه مع “الراقي” في المساهمة بـ 14 هدفًا خلال 31 مباراة رسمية. وفق “سبورت 24”.

فنربخشة يستهدف ضم ماكسيمان من الأهلي

رياضة
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