فتح التسجيل لطالبات التمريض بجامعة الإمام

فتحت كلية التمريض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التسجيل لأول دفعة من طالباتها للعام الجامعي 1446هـ، على أن تبدأ إجراءات التسجيل للطالبات بعد غدٍ (الاثنين).
وتستهدف الكلية قبول 60 طالبةً في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض في الدفعة الأولى، وذلك ضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.
ويأتي ذلك ضمن جهود الجامعة في مواكبة برنامج التحول الصحي، ومعالجة الانكشاف المهني في مهنة التمريض في المملكة، وتحقيقًا للأمن الصحي الوطني، واستجابةً لاحتياج سوق العمل من خلال شغل فرص وظيفية واعدة بكوادر سعودية مؤهلة تأهيلًا علميًا ومهنيًا.
كما تعمل الكلية على تحقق استراتيجية الجامعة التي تركز على تحقيق التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع وإثراء البحث العلمي، حيث تقوم رؤيتها على الريادة في تعليم التمريض وأبحاثه، والشراكة المجتمعية محليًا وإقليميًا، كما تنص رسالتها على تقديم تعليم متميز لتأهيل الكوادر في مجال التمريض. وفق “أخبار 24”.
وراعت اللجنة العلمية التأسيسية للكلية الطرق الحديثة في مجال تعليم المهن الصحية، وتصميم المناهج التي تعتمد على التعليم المرتكز على اكتساب الكفاءات، مستندةً إلى المعايير والتجارب العالمية والمحلية المتميزة، عبر خطةً شاملةً لتطوير البرامج الصحية والطبية بالجامعة.