“الموارد” تفتح التسجيل بمراكز الرعاية النهارية

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، باب القبول والتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للعام 1446هـ..
وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ من تاريخ 4 يوليو ويستمر حتى 1 أغسطس 2024، وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة.
ولفتت إلى أن مراجعة الطلبات وفقاً للمواعيد المقررة تستمر لمدة 29 يوماً، مشيرة إلى أنه من يوم 4- 15 أغسطس يتم خلالها مراجعة طلبات المستفيدين والتحقق منها واعتمادها.
وتقدم مراكز الرعاية النهارية الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة والمتعددة الذين لا يستفيدون من برامج الدمج في التعليم، ويتم قبول المستفيدين على فترات صباحية أو مسائية لا تقل عن 5 ساعات في كل فترة، حسب اشتراطات محددة.
وتواصل تلك المراكز تقديم خدماتها للإناث من سن 2 وحتى 45 سنة، في مراكز مستقلة خاصة بهن، أما الذكور ممن كانت أعمارهم أقل من سن 12 سنة فيمكن تقديم الخدمة لهم في مراكز الإناث، وفي حال كانوا أكبر من 12 سنة فتقدم لهم الخدمة في مراكز مستقلة للذكور، كما توفر برامج صيفية لا تتحمل الدولة رسومها. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية النهارية، علاج علل النطق والتخاطب، وبرامج تعديل السلوك، والعلاج الطبيعي، والوظيفي، والعلاج بالعمل، والخدمات الاجتماعية والتربوية، إضافة إلى العناية الشخصية.