3 بدائل غنية بالكالسيوم غير الحليب

استعرضت المؤسسة العالمية لهشاشة العظام (IOF)، مجموعة من البدائل الغنية بالكالسيوم، والتي لا تشمل الحليب الذي قد يؤدي تناوله إلى التحسس عند البعض.
وشملت قائمة الأغذية الغنية بالكالسيوم، الأسماك الزيتية وخصوصاً السردين، وتوفر السمكة الواحدة أكثر من 300 مللغرام من الكالسيوم، إلى جانب السالمون المعلب صحياً لاحتوائه على 330 ملغم من الكالسيوم في العلبة الواحدة.
كما تضمنت القائمة أيضاً، جبن التوفو النباتي وهو أحد أشهر الأجبان وأكثرها رواجاً في اليابان، وهو بديل صحي وغني بالكالسيوم، حيث يحتوي الكوب الواحد على 860 مللغم من الكالسيوم. وفق “أخبار 24”.
ولفتت المؤسسة إلى أن 44 مليون شخص حول العالم، يعانون من انخفاض كثافة العظام مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، موصية بإعطاء الأولوية للمأكولات البحرية، والمكسرات، والبذور، والخضراوات للوقاية من المرض.