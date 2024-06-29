الأهلي يستعين بـ”نيسبيت” مختص الأداء

عزز النادي الأهلي من جهازه الفني للفريق الأول بتعيين دانييل نيسبيت رئيساً لقسم الأداء وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وقال الأهلي في بيان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شركة النادي عينت دانييل نيسبيت رئيسا لقسم الأداء.
ويملك نيسبيت خبرة عملية واسعة، في مجالات التدريب البدني والتهيئة الجسدية، حيث سبق له شغل منصب رئيس قسم الأداء البدني، في نادي بريستول الإنجليزي، كما كان قائدا في برنامج مدربي الأداء بالاتحاد الإنجليزي. وعمل أيضا رئيسا لقسم القوة الجسدية، بنادي سوانزي سيتي الويلزي، ورئيسا لخدمات الأداء بالاتحاد الويلزي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.
وكان الأهلي اعلن تعاقده في وقت سابق مع مع الإنجليزي جون فيرن، ليكون رئيسا لوحدة العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي، كما تعاقد الأهلي مع النمساوي ألكساندر هاوزر، كمساعد مدرب ضمن الجهاز الفني للفريق.