اختتام الجولة الثانية من الدوري التصنيفي للشاطئية

اختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.
وحقق فريق حراء فوزًا على نظيره نجد بنتيجة 14-3، فيما تغلب التعاون على نظيره السلام بنتيجة 8-6.
وكانت منافسات الجولة الثانية انطلقت أمس الجمعة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث فاز المحمل على الوطن بنتيجة 7-4 فيما تغلب الاتفاق على الغزوة بنتيجة 3-2. وفق “سبورت 24”.
وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.