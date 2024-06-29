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رياضة > اختتام الجولة الثانية من الدوري التصنيفي للشاطئية
30/06/2024   12:51 ص

اختتام الجولة الثانية من الدوري التصنيفي للشاطئية

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اختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية والتي تستمر حتى 4 يوليو المقبل وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.

وحقق فريق حراء فوزًا على نظيره نجد بنتيجة 14-3، فيما تغلب التعاون على نظيره السلام بنتيجة 8-6.

وكانت منافسات الجولة الثانية انطلقت أمس الجمعة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، حيث فاز المحمل على الوطن بنتيجة 7-4 فيما تغلب الاتفاق على الغزوة بنتيجة 3-2. وفق “سبورت 24”.

وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025 والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.

اختتام الجولة الثانية من الدوري التصنيفي للشاطئية

رياضة
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