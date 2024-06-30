سحب عبوات من “كوكا كولا” بفرنسا لمخاطر صحية

كشفت السلطات الفرنسية عن سحب عبوات من مشروب “كوكا كولا تشيري” (بنكهة الكرز) في البلاد؛ بسبب مخاطر صحية ناجمة عن احتوائها على مادة “بيسفينول أ”.
وذكر موقع “رابيل كونسو” الحكومي، أن عبوات مشروب كوكا كولا بنكهة الكرز هذه تخضع لإجراءات احترازية بسبب وجود مادة كيميائية خطيرة، إذ “تُستخدم مادة بيسفينول أ في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي”.
وتُعدّ “بيسفينول أ”، المحظورة في فرنسا منذ عام 2015 على الرغم من استخدامها سابقاً في صناعة المعلبات، من المواد المسببة لاختلال الغدد الصماء، وفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES)، ويُشتبه كذلك في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، بينها سرطان الثدي والعقم.
ولم يُشر موقع “رابيل كونسو” إلى عدد العبوات التي تأثرت بهذا الإجراء الذي يستمر حتى أغسطس، ويمكن للأشخاص الذين اشتروا من هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، قالت شركة “كوكا كولا” الأمريكية في بيان إن “كوكا كولا – فرنسا” تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى بفرنسا، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.
وأضافت أن عمليات السحب تشمل عبوات أُنتجت “خارج فرنسا”، فيما المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية، Coca-Cola Europacific Partners France، ليست معنية بعملية السحب هذه.